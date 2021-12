Banda Cascadura anuncia fim da carreira

A notícia foi publicada nesta quarta-feira, 15, no Facebook e gerou tristeza entre os fãs: a Cascadura, uma das principais bandas baianas, anunciou que estará encerrando suas atividades até o mês de novembro, quando cumprirá seus últimos shows.

"Nós do Cascadura desejamos comunicar à todos que acompanham nossa carreira (...) que, no segundo semestre deste ano de 2015, encerraremos as atividades da banda", diz o anúncio.

Em seguida, vem a justificativa: "Tomamos essa decisão levando em consideração a circunstância de já não ser mais possível conciliar os muitos projetos profissionais e pessoais que temos, com as demandas de uma banda como o Cascadura".

Procurado pela reportagem por telefone, o líder e fundador Fábio Cascadura reforçou a posição: "Viemos conversando algum tempo sobre isso, então foi um processo natural. Já há algum tempo não conseguimos mais conciliar nosso projetos pessoais com a banda".

Fábio é hoje professor de História em duas escolas (uma particular e uma pública, estadual). "E também desenvolvo uma pesquisa sob orientação acadêmica. Estou terminando meu trabalho de iniciação científica", conta.

Processo de dispersão

Formada hoje em dia por Fábio, Thiago Trad (bateria), Du Txai (guitarra) e Ricardo Cadinho (baixo), a Cascadura surgiu no cenário em 1992, ajudando a compor uma geração brilhante do rock baiano, na qual se destacaram bandas como Úteros em Fúria, The Dead Billies e brincando de deus, além da Dois Sapos & Meio e Inkoma, as quais revelaram Peu Souza e Pitty.

Lançaram cinco álbuns, todos muito queridos pelos fãs da banda e do rock baiano em si: Dr. Cascadura #1 (1997), Entre! (1999), Vivendo em Grande Estilo (2004), Bogary (2006) e Aleluia (2012).

No proximo dia 31, a banda cumprirá no Portela Café a primeira data dos shows de despedida, executando todo o repertório do primeiro álbum, comemorando os 20 anos de sua gravação, realizada em 1995, nos Estúdios WR.

"A ideia desse show do dia 31 é resgatar o Cascadura das Antigas, um projeto que fazemos anualmente com ex- membros convidados, para tocar o repertório dos dois primeiros discos", conta Fábio.

"Então temos algumas ideias de reeditar esses eventos nesse 'processo de dispersão' da banda. Deve rolar show acústico e homenagens as ex- membros. Ainda estamos definindo", diz.

Depois do "processo de dispersão", Fábio, Thiago, Du e Cadinho seguirão seus próprios caminhos, musicais ou não. "Carreira solo eu ainda não pensei. Vou deixar rolar. No momento eu me vejo mais dedicado a carreira acadêmica, que está sendo muito gratificante. A prioridade agora é dar um desfecho bacana para a banda", conclui Fábio.

