Banda britânica Dire Straits Legacy apresenta sucessos em show na capital baiana

Há cerca de dez anos, oito músicos se reuniam para dar início a um show tributo com um único objetivo: resgatar e reviver sucessos da banda britânica ‘Dire Straits’. Assim surge o ‘Dire Straits Legacy’, formado por ex-membros e apaixonados pela banda, tendo nomes como o tecladista, Alan Clark (integrante de 1980 a 1995); o guitarrista e backing vocal, Phil Palmer (membro auxiliar em turnê em 1991 a 1992); o saxofonista, Mel Collins (membro auxiliar em turnê em 1982 e 1983); o baixista e cantor,Trevor Horn; o baterista, Steve Ferrone; o vocalista e guitarrista, Marco Caviglia; o tecladista, Primiano Di Biase e o guitarrista Jack Sonni (integrante de 1985 até 1988).

Formada na década de 70, a banda original, o ‘Dire Straits’, era composta pelo vocalista e guitarrista Mark Knopfler , o guitarrista e backing vocal David Knopfler (seu irmão mais novo), pelo baixista e backing vocal, John Illsley e pelo baterista Pick Withers.

Ao decorrer da carreira, a banda passou por diversas transformações na sua formação e chegou ao fim no ano de 1995, acumulando cerca de dez prêmios, entre eles 4 Grammys, 3 Brit Awards, 1 Prêmio Juno e 2 MTV Video Music Awards. Mesmo após o encerramento da banda, o seu legado transformou o cenário musical do rock britânico ao longo da sua duração.

Em comemoração aos 40 anos do surgimento da forrmação inicial, o ‘Dire Straits Legacy’ apresenta neste sábado, 6, sua nova turnê, na Concha Acústica, em Salvador, que pretende reviver a atmosfera musical e enigmática do ‘Dire Straits’. Em entrevista ao portal A TARDE, o ex-integrante da banda original, Phil Palmer, contou sobre a importância de homenagear a banda britânica e as experiências durante a turnê.

“Nós realmente nos orgulhamos de poder representar as músicas da maneira que o Knopfler [Mark] pretendia. Estivemos lá e experimentamos em primeira mão como fazê-las com a intensidade e o drama corretos. O público sente isso e responde a ele. Curiosamente, estamos descobrindo que, junto com os fãs que admiravam a música na época, existe uma nova geração que sente as mesmas emoções e sensações que seus pais sentiram. É o testemunho da qualidade das músicas... atemporal”.

Sobre as músicas que não podem faltar no show, Phil responde: “Adaptamos nosso set list dependendo do país em que estamos tocando. Os brasileiros adoram comemorações e isso é refletido no nosso “set list”. No entanto, existem músicas clássicas do Dire Straits que sempre serão apreciados em todo o mundo como “Telegraph Road”, “Private Investigations”, além de uma versão de 11 minutos de “Sultans of Swing”.

Como músico, o guitarrista e backing vocal da banda, se reconhece como um grande admirador de canções brasileiras. “A música brasileira, para mim, tem um sentimento delicado e sensível. Nascido dos ritmos tradicionais e atmosferas sensuais, eu a admiro muito e [a música brasileira] cresceu a partir de séculos de evolução isolados do mundo, que é o que o torna especial e brasileiro”.

Para o público que irá assistir à turnê deste sábado, o músico deixa um recado. “Se perca na música novamente e reviva conosco a dinâmica, o drama e a emoção deste maravilhoso repertório de músicas”.

Além de Salvador, a turnê, que teve início no dia 29 de março, em Belo Horizonte, também irá passar por Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Brasília, Chile e Argentina.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

