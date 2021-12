Banda Blitz se apresenta em Lauro de Freitas

A banda Blitz se apresenta neste sábado, 17, a partir das 22h, no Armazém Vilas, em Lauro de Freitas - região metropolitana de Salvador.

Sucesso na década de 1980, com hits como "Você não soube me amar", "Biquíni de bolinha amarelinha", "A dois passos do paraíso", entre outros, o grupo liderado pelo cantor e ator Evandro Mesquita promete agitar a noite.

Os ingressos custam R$ 60 (pista) e R$ 100 (camarote), e já estão à venda na Ticketmix e no local.

