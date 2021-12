Banda Batifun apresentará show no "Domingo no TCA"

A banda Batifun estará neste domingo, 12, na sala principal do Teatro Castro Alves para participar do "Domindo no TCA". A apresentação acontece às 11h.

No repertório o grupo levará ao público os grandes sucessos do samba, além de hits nacionais e canções autorais. A Batifun é composta pelos músicos Marcelo Timbó, Júnior Luiz e Fernando Rufino, que neste ano celebram 20 anos de história na música.

Os ingressos custam R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia) e serão vendidos apenas no dia do evento, a partir das 9h, com acesso imediato ao teatro.

