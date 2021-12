Banda baiana vai homenagear Raul Seixas em show gratuito

Marcos Clément e Banda Arapuka apresentam, neste domingo 30, às 11h, um show em homenagem ao roqueiro baiano Raul Seixas. Raulzito, como é conhecido pelo público, completaria 68 anos de idade este ano. O tributo ao ícone faz parte do projeto Música no Parque, que deve ser apresentado no Anfiteatro Dorival Caymmi, no Parque da Cidade. A entrada é franca.

Formada em 2004 pelos músicos Humberto Tedão e Marcos Clément, a Banda Arapuka trabalha com releitura das músicas de Raul, das mais clássicas até as menos conhecidas como Metamorfose Ambulante, Maluco Beleza, Eu nasci há dez mil anos atrás.



Assista ao videoclipe da música Tente Outra Vez, de Raul Seixas

