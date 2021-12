Banda baiana Roda Elétrica se apresenta no Rio Vermelho

Com um repertório dançante, a banda baiana Roda Elétrica se apresenta neste domingo, 15, na Varanda do Sesi Rio Vermelho, às 17h. Os ingressos custam R$ 20. Misturando vários ritmos como samba e música eletrônica, o grupo acaba de voltar da primeira turnê internacional, onde se apresentou em três cidades da Argentina.

“Para nós, é sempre um prazer apresentar, dentro ou fora do país, um dos maiores patrimônios culturais do Brasil: a música. Não é à toa que nosso grupo é uma verdadeira fusão de ritmos brasileiros”, conta o idealizador, cantor e musicista do grupo Leo Rocha, que é mais conhecido como Boneco.

Além de apresentar a turnê em terras argentinas, os baianos aproveitaram para gravar uma parte do videoclipe da música "Trabalhador".

