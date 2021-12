Banda baiana reivindica música cantada por vocalista da La Fúria

Mais um escândalo envolvendo o cantor Bruno Magnata vocalista da banda La Fúria. Na noite desta quarta-feira, 9, Bruno postou em suas redes sociais, falando sobre o lançamento de uma nova música de trabalho 'Ai Léo'. "Rapaz, eu estou aqui em casa pensando, já que 'Manoel' casou eu vou apresentar para vocês o meu amigo Léo. Música nova da banda La Fúria. Mais ou menos assim, ok?", disse em vídeo postado em seu Instagram.

Ele continuou cantando parte da música. "Eu vou te apresentar o meu amigo Léo 2x, quero ouvir. Ele quer te levar pra maloca ou quer te levar pro hotel. Ai Léo 2x, na maloca não, me leva pro hotel", cantou.

A banda O Amante reivindicou os direitos da música 'Ai Léo'. "A música foi composta em 2016 por Keu, Paçoca e Cotonete do bairro de Tancredo Neves. Eles nos passaram a música porque nos fazemos um "teatrinho" durante nossos shows", disse a assessoria da banda.

Ainda de acordo com a assessoria da banda O Amante, eles vem trabalhando a música há quatro meses. A música já foi cantada pela banda, em Mata de São João, Nordeste de Amaralina e Cosme de Fárias.

Já a assessoria da banda La Furia, informou que tudo não passou de uma mera brincadeira do cantor Bruno Magnata com um amigo que se chama Léo. "Foi uma brincadeira com um amigo que também se chama Léo que estava aniversariando e como uma forma de sacaneá-lo, Bruno cantou a música", relatou.

Após repercussão negativa por parte dos seguidores da banda O Amante, em uma das redes sociais do cantor da banda La Furia. Magnata apagou o vídeo onde cantava a música. "Ele apagou o vídeo do seu Instagram a pedido do seu amigo Léo", concluiu a assessoria.

