Banda baiana OQuadro faz show em festival na Dinamarca

O potencial da Bahia em revelar artistas de alto nível não é novidade para ninguém. Do interior à capital, o Estado é referência por ser um celeiro cultural de diversidade, tanto na música quanto em outras linguagens. Uma das suas "crias" é OQuadro, grupo de rap de Ilhéus - município localizado no litoral sul - que, conjuntamente com Tom Zé, forma a dupla de atrações baianas a se apresentar no Festival Roskilde, na Dinamarca, de 27 de junho a 4 de julho.

O Festival Rosksilde existe desde 1971 e é um dos principais do continente Europeu. Em outras edições, artistas renomados, como Bob Marley, Bob Dylan e Neil Young se apresentaram no evento. Neste ano, as principais atrações são o ex-beatle Paul MCcartney, o rapper Pharrel Williams e o grupo de rock britânico Muse. Entre os brasileiros, ainda têm o projeto eletrônico Tropkillaz, o grupo paulista Metá Metá e o DJ MAM.

Do click do download para os festivais

Essa não é a primeira vez que OQuadro se apresenta na Europa. Em 2013, o grupo fez turnê no continente, onde participou de festivais de menor parte, mas também relevantes, como o Shamballa, Bestival e Number 6. O cantor da banda, Jef Rodriguez, conta que os convites começaram a aparecer após a banda disponibilizar o primeiro e único disco, homônimo, para download na internet, sem a pretensão de chamar a atenção de produtores em outros países.

"Lançamos o disco na internet, na época não tínhamos dinheiro para fazer o físico, e disponibilizamos para download, sem ter um controle. Depois de um tempo, ele já tinha atravessado o Atlântico. Blogs e sites da França e de outros países estavam falando sobre o nosso álbum. Não fizemos nem assessoria de imprensa, foi a circulação da música, a partir das novas tecnologias, que nos deu visibilidade e fez os convites surgirem", revelou o artista.

O rap é o centro de referência d'OQuadro. Na órbita, dependendo da faixa do disco, ijexá, afrobeat, funk, soul, entre outros gêneros musicais, fazem parte do espaço amplo que o grupo transita. "A gente aceita o local pensando no global. Não temos limite ou bairrismo. Nos comunicamos com o mundo. Temos influência de Fela Kuti, James Brown, Michael Jackson, Gil, Antônio Carlos e Jocaf, Cassiano", afirmou Ricô, baixista e responsável pelos efeitos.

A banda tem elaborado o show do festival. Entretanto, enquanto isso, faz apresentação em Salvador, no dia 9 de maio, às 21h, no Largo Pedro Archanjo - Pelourinho, que tem no repertório músicas do disco, como "Evolui" e "Tá Amarrado", e o novo single "Where I'm From". Essa última, tem a participação especial de Agrikan Boy. Ao mesmo tempo, prepara o novo álbum, previsto para ser lançado no segundo semestre de 2015.

Surgido em 1996, o grupo é formado por Victor Irregular (bateria), Jef Rodriguez (voz), Freeza (voz), Rans Spectro (voz) Jahgga (percussão), Ricô (baixo e efeitos) e Rodrigo Dalua (guitarra e sintetizador) e lançou o primeiro disco em 2012 com o patrocínio do programa Conexão Vivo. Gravado em Salvador, a produção musical do álbum ficou por conta de Buguinha Dub (PE), que também já fez trabalhos com Otto, Nação Zumbi e Lucas Santanna.

Assista o clipe da música "Evolui", do disco OQuadro.

Daniel Oliveira Banda baiana OQuadro faz show em festival na Dinamarca

