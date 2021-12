Banda baiana lança CD durante show com outras gerações do rock

A banda baiana Noturnos no Paraíso lançam seu primeiro CD com um show no próximo dia 23 de julho, às 17 horas. Com participação do ex-Camisa de Vênus, o guitarrista Gustavo Müllem, do músico Álvaro Assmar e da cantora Thathi, o evento vai marcar um encontro de gerações do rock nacional.

O grupo da nova geração do rock é formado por Alisson Suzart (vocal e guitarra), Éverton Santos (contrabaixo), Victor Carmo (guitarra) e Luiz Müllem (bateria). A Noturnos no Paraíso traz influências do rock brasileiros dos anos 80 e 90, além de bandas britânicas dos anos 70.

O trabalho do grupo traz cinco músicas autorais: "Tudo Melhor", "Espinho", "Já não sei se Vou ou se Fico", "Tudo ou Nada" e "Curvas do Acaso". O repertório vai fazer parte do show no Teatro Gregório de Matos, na Praça Castro Alves, no centro de Salvador.

O ingresso é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e será vendido no local.

adblock ativo