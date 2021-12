Banda baiana Headhunter DC faz turnê na Europa

Não é de hoje, a Bahia exporta sua música para o Brasil e o mundo, quase sempre com boa recepção de público e crítica - especialmente na Europa, onde parece haver um maior interesse na música brasileira.

A partir desta quarta-feira, 09, contudo, um tipo completamente diferente da música baiana que costuma frequentar os palcos europeus chegará do outro lado do Atlântico: é a banda Headhunter DC, referência sul-americana do estilo death metal.

Fundada em 1987, a Headhunter DC, junto da qual comumente se lê adjetivos como "pioneira", "fiel" e "brutal", é uma das poucas bandas da sua geração que ainda não haviam pousado na Europa.

"É verdade. Até pelo tempo de estrada que temos, muita gente cobrava da gente esse giro na Europa", admite o vocalista Sérgio Baloff Borges. "Muitas bandas bem mais novas que a Headhunter já foram. E hoje em dia está bem mais fácil (chegar até a Europa). Se você tem dinheiro no bolso, você toca até na Lua", afirma. "Dinheiro só não compra história. Mas isso nós temos de sobra", acrescenta.

A turnê, nomeada a partir do título do último CD da banda, In Unholy Mourning (Em Luto Profano), será uma pequena maratona, percorrendo pelo menos 15 cidades em 24 dias - veja quadro ao lado.

"Na verdade, a lista oficial completa não saiu ainda. Devem ser de dezoito a vinte shows. As outras datas vão pintar pelo caminho", diz Sérgio.

"A ideia era fazer (uma turnê) até maior, mas para uma primeira vez já está perfeito. Vai ser um bom reconhecimento de campo. Estamos muito animados ", afirma, satisfeito.

Metal baiano na Europa - A oportunidade de embarcar surgiu ainda no ano retrasado, por meio de um convite de parceria do tour manager paulista Daniel Duracell, sócio da agência Roadmaster Booking, sediada na Alemanha.

Em todo o trajeto, a Headhunter DC excursionará em trio com mais duas bandas: a paulista Nervochaos e a croata War- Head, liderada pelo sócio de Daniel, Vladimir Suznjevic.

Na verdade, a Headhunter não é a primeira banda do cenário metálico baiano a chegar à Europa. Anteriormente, bandas como Malefector, Mystifier, Cobalto e Minus Blindness já rodaram pelo Velho Mundo.

Baloff acredita que isso só é possível por causa da união que sempre caracterizou o underground do heavy metal, desde os anos 1980.

"Desde o comecinho, antes mesmo do primeiro disco (Born, Suffer, Die, 1991), sempre participamos do circuito mundial através da troca de correspondência e fitas, o chamado tape trading", conta.

"Isso espalhava nosso nome lá fora. Nos agradecimentos do primeiro disco já tem vários para diferentes contatos no exterior. Não tinha internet, download, nada disso. Gastava-se uma fortuna para mandar um LP lá pra fora", lembra.

Culto - Hoje, através das redes sociais, a banda retomou contato com muitas das pessoas com quem trocavam cartas: "Os caras estão comemorando: 'pô, finalmente vou ver vocês por aqui' e tal", conta.

"O legal do underground é isso, a união. Acho que o metal é o único estilo de música que é realmente unido. Por isso que eu digo que o death metal - e metal em geral - não é só música. Se fosse, já tinha morrido, como outros estilos", acredita.

"É uma espécie de culto, mesmo. Os fãs são muito fiéis. Apesar do download e do MP3, o fã de metal faz questão de comprar o material físico para ter em sua coleção", afirma Baloff.

Com 25 anos ininterruptos de estrada completados em 2012, a banda conta com cinco álbuns de estúdio, uma coletânea dupla de lados B, versões ao vivo e raridades, além de marcar presença em uma infinidade de coletâneas internacionais.

"Sempre participamos de coletâneas e tributos às bandas de que gostamos - até para manter a atividade nos longos hiatos entre um disco e outro", diz. Para quem se pergunta o que significa o "DC" depois do Headhunter, a resposta é "Death Cult": Culto da Morte.

Antes que digam que os rapazes são satanistas do mal, é bom deixar o Baloff explicar: "O lance do culto da morte é a nossa forma de respeitar e contemplar o destino inexorável de todo mundo, que é a morte mesmo", afirma o músico.

"Tem uma frase da banda suíça Hellhammer que adoramos e resume bem essa história: 'Only death is real'. Só a morte é real. Acreditamos que morte é o fim, o descanso absoluto. Não há nada depois dela", explica.

"Mas, enquanto isso, estamos aqui é pra viver muito. Temos muita estrada pra percorrer", conclui. Em agosto, já de volta, tocam em São Paulo.

