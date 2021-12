Banda baiana de reggae lança primeiro DVD em Salvador

A banda baiana de reggae MUV! lança seu primeiro DVD, "Bote", na sexta-feira, 29, às 22 horas, no Portela Café, no Rio Vermelho, em Salvador. Os ingressos custam R$ 20 (antecipado) e R$ 25 (na porta). Para quem quiser adquirir o álbum, a entrada custará R$ 25 (antecipado) e R$ 30 (na porta).

Com quatro músicas autorais, "País do Futebol", "Tira Ubé", "Brilho da Noite" e "Te Amo de Graça", o primeiro DVD do grupo mistura reggae, rock e música popular nordestina.

A banda surgiu em 2012, junto com um EP homônimo, resultado da parceria de oito anos entre Peu Alves e Alexandre Veloso, mas hoje conta com novos integrantes.

Confira a música "Tira Ubé"

