Banda apresenta show retrô dos anos 90 em Salvador

A banda 'Discman Anos 90' apresenta no dia 1 de fevereiro, uma festa retrô com o melhor da música dos anos 90, na casa de show B23 Lounge, localizada no bairro do Itaigara.

Formado pelos músicos Candice Fiais, Pablo ‘Don’ Bagano, Luciano Amaral e André Souza, a noite promete fazer todo mundo recordar sucessos como ‘Garota Nacional’ do Skank, ‘Estoy Aqui’ de Shakira, ‘I want it that way’ dos Backstreet Boys entre outras canções que marcaram a época.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no valor promocional de R$ 30 através do site do Sympla e R$40 na bilheteria local.

adblock ativo