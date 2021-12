Banda Alquímea se apresenta no São Félix Rock Festival

A banda Alquímea é uma das atrações confirmadas do São Félix Rock Festival, que acontece no dia 27 e 28 de abril, às 17h, na orla do porto da cidade de São Félix, no recôncavo baiano.

O projeto tem como proposta a apresentação de de bandas de rock n' roll, comemorando os 50 anos do Festival de Woodstock e promovendo a conscientização ecológica com ênfase na preservação do rio Paraguassu.

Próximo ao local onde acontecerá o “São Félix Rock Festival” haverá Feira de Artesanato e Artes Plásticas, Feira de Vinil (discos), Stand de Alimentação, Stand da AARP, Carros Antigos, Moto Clube

