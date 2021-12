A banda de rock Alquímea se apresenta no dia 1º de abril, no Clube Espanhol, localizado na Barra, em um show que marcará o lançamento do mais novo CD da banda, intitulado de "Flower Power". A apresentação, que está prevista para acontecer às 19h, faz parte do festival de cervejas artesanais do clube.

Fundada em 2012, a banda Alquímea, que já dividiu palco com artistas consagrados como Gilberto Gil, Beto Guedes e Gerônimo, apresenta em seus shows um repertório autoral mesclado com clássicos do rock nacional e internacional. O grupo é formado por Geo Benjamin (Guitarra e voz), Petão (Baixo) e Állefe (Bateria).

Os ingressos para o show custam R$ 35 e podem ser adquiridos na Ticketmix ou na bilheteria do Clube Espanhol.

Da Redalçao Banda Alquímea lança CD 'Flower Power' em Salvador

