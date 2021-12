Banda Alphazimu leva o som do ijexá para o Mercado Iaô

Foi em um prédio de estúdios situado no Costa Azul que a banda estava ensaiando. Entre tantas portas, abriu-se a sala 2. Quem entra pode sentir um cheiro de alfazema no ar, ou melhor dizendo, de Alphazimu.

O nome é uma alusão ao perfume usado pelos Filhos de Gandhy, já que foi esse grupo que trouxe para a Bahia as claves do ijexá (agogô e atabaque), ritmo no qual a banda se apoia.

A Alphazimu se apresenta nesse domingo, a partir das 17 horas, no Mercado Iaô, abrindo o show de Margareth Menezes, que ainda conta a participação de Lenine. A banda, que é formada por Henriq Ch (voz e guitarra), Gabriela Ferreira (voz), Theo Silva (guitarra), Jaime Nascimento (percussão) e Angelo Cedraz (baixo), mistura o ijexá com outros ritmos, como música eletrônica, MPB e música regional.

"Cada um aqui trouxe uma influência, um som, e quando a gente faz música não tem como esconder nossa identidade, nossa verdade", afirma Theo. "Aqui a gente não quer prender a música, e o repertório da Alphazimu tem muita ligação com o que a gente sente", acrescenta.

Com apenas dois anos de atuação, a Alphazimu tem uma identidade que foge do comum. "A diferença desse projeto talvez seja que ninguém tenha usado a clave do ijexá como identidade do trabalho", confirma Theo.

Segunde ele, o ijexá já foi usado de forma esporádica em muitas músicas conhecidas, mesmo sem ser evidente, já que nem todas usam as claves (agogô e atabaque). Para elucidar, o grupo começa a tocar Change The World, de Eric Clapton, e faz sons com a boca para deixar clara a presença do ritmo ali. Também como elemento de identidade da banda, os integrantes usam turbantes durante os shows em homenagem aos Filhos de Ganhdy.

Turbante, inclusive, é o nome de uma das músicas do grupo, assim como Ao Som do Ijexá (primeira canção de trabalho), Branca e Negra e Alabê, que ficou entre as 50 classificadas no XII do Festival da Educadora FM.

O antes e o depois

Apesar do pouco tempo de carreira, a Alphazimu já tocou até com Saulo Fernandes no Pelourinho, mas isso é resultado da trajetória que cada integrante fez antes. A participação no show deve-se ao fato de Ch ser backing vocal do cantor e o ter convidado. Já Jaime trabalha como percussionista de Bel Marques e na Rumpilezz. Theo, por sua vez, trabalha como diretor musical de Margareth Menezes.

A banda já tem show para o próximo mês, quando vai começar a turnê Ao Som do Ijexá, que conta com a participação do baterista Marcel Freire e do tecladista Juliano Valle. A primeira apresentação será em Feira de Santana, no dia 16 de março. Na sequência, Santo Amaro, 13 de abril, e Salvador, 18 de maio, através do Edital Agitação Cultural do Governo do Estado. Além de curtir o som, o ouvinte poderá aprender a fazer turbantes, com a Oficina oferecida pelo grupo.

No repertório da turnê estão composições autorais, releituras de Beleza Pura, já gravada pela banda, Sistema Vampiro, de Edson Gomes, e Vermelho, de Vanessa da Mata. A mistura poderia causar estranhamento, mas isto faz parte da proposta da Alphazimu. "O nosso maior grito é de nos libertarmos de qualquer definição, rótulo", declara Henriq Ch.

