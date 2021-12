Banda Afrodisíaco inicia temporada de ensaios no Pelourinho

Comandada por Pierre, a banda Afrodisíaco está de volta ao cenário musical baiano. O grupo, que ficou parado por dez anos, inicia, nesta sexta-feira, 25, uma temporada de ensaios na Praça Quincas Berro d'Água, no Pelourinho. O evento começa a partir das 20h.

Os ensaios vão contar, ainda, com a participação de convidados especiais. No repertório, hits consagrados, como "Já é" e "Café com Pão". Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos no local do show ou nos balcões especializados.

