Banda Afrocidade é confirmada no Festival Radioca

O Festival Radioca, que será realizado em Salvador entre os dias 6 e 10 de novembro, confirmou a banda baiana Afrocidade na programação da sua 5ª edição. O grupo integra a grade do final de semana, nos dias 9 e 10 (sábado e domingo), juntamente com a banda Tuyo (PR), que também foi confirmada recentemente.

Representando a nova música baiana, o Afrocidade carrega em sua identidade a música afrobaiana politizada, popular e convergindo estilos de periferias das grandes cidades: pagode, arrocha, dub jamaicano, reggae, ragga e afrobeat. Criado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, o grupo é formado por José Macedo (voz), Eric Mazzone (bateria e direção musical) e Fernanda Maia (percussão), junto à dupla de bailarinos Guto Cabral e Deivite Marcel.

O som do Afrocidade já ecoa Brasil afora, com turnês nacionais e internacionais, com shows em vários estados e festivais. Com apoio do projeto Natura Musical, os baianos irão lançar em breve o seu primeiro álbum.

De acordo com informações da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult), este ano o festival será maior, acontecendo durante cinco dias e em diferentes espaços de Salvador. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e estão à venda no site Sympla. Ainda segundo a secretaria, o Festival Radioca, realizado anualmente desde o ano de 2015, já é figurado entre os principais eventos musicais do país.

