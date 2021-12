Banda Adois em praça no interior

A banda Adois é Bem Melhor encerra nesta terça-feira (1º) uma temporada de apresentações de fim de ano pelo interior do Estado com um show na Praça Municipal de Barra do Mendes. O grupo, que tem oito CDs lançados e está prestes a lançar o segundo DVD, se inspira no sucesso do arrocha para compor o repertório. O estilo musical escolhido não é por acaso. Os vocalistas Alex Oliveira e Alan Delon, que lideram a banda, vêm de experiências em outros grupos de arrocha, como o Asas Livres, um dos sucessos do gênero.

