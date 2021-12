Banda A Travestis lança álbum 'Respeita as travestis' e singles com Nêssa e Danny Bond

A banda banda A Travestis, comandada pela vocalista Tertuliana Lustosa, lança nesta segunda-feira, 8, o álbum 'Respeita as travestis'. O álbum está disponível nas plataformas digitais.

Além de 'Murro na Costela do Viado', música que consagrou a cantora no carnaval de 2020, o álbum também conta com participações da cantora baiana Nêssa e de Danny Bond.

'Respeita as travestis' também possui outras músicas da banda fizeram sucesso, como 'Desce Viado', 'Ele senta em cima da prostituta' e 'Bunda de Pv [Pabllo Vittar]'.

Confira música com Nêssa:

