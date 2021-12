Banda 5% realiza segunda edição do Axé na Mesa neste domingo

A Banda 5% realiza a segunda edição do projeto Axé na Mesa neste domingo, 17, às 15h. Desta vez, o evento acontece no terraço do Hotel Golden Tulip (Rio Vermelho), com a participação dos cantores Tuca Fernandes e Kart Love e abertura da banda Sambadez. Os ingressos estarão à venda no local e custam R$ 50 (feminino) e R$ 60 (masculino).

A temporada segue até o dia 24 de março, sempre aos domingos. O show intimista abre espaço para uma interação virtual com o público, que pode pedir músicas através das redes sociais e em tempo real. Algumas apresentações contam também com uma tweetcam, que retransmite ao vivo para os seguidores do Twitter.

O "Axé na Mesa", surgiu em uma apresentação no Rio de Janeiro e foi inspirada nas tradicionais rodas de samba cariocas. Com a boa receptividade, a Banda 5% voltou a tocar na cidade outras vezes, dividindo palco com Chiclete com Banana, Naldo e NX Zero. "O Brasil inteiro respira axé, não só a Bahia. Por isso, temos público em todo o país", garante o vocalista Topera.

