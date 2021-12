Banda 5 Por Cento inicia temporada de shows

A banda 5 Por Cento dará início a uma temporada de show no mês de agosto, intitulada "De Tardinha". Depois de apresentar seu novo vocalista, Leco, o grupo estará apresentando um novo repertório durante os domingos, na Arena Imbuí, a partir das 16h. Os ingressos custam R$ 20 (feminino) e R$ 30 (masculino).

No setlist, além das novas músicas "Amaravida" e "24h", o grupo vai apresentar regravações de "Agora Chora", "All Star Azul", "Ainda Bem", "Domingo de BaVi" e um pout-pourri do melhor do samba reggae.

adblock ativo