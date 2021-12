Banda 5% antecipa Axé na Mesa para celebrar jogo do Brasil

A banda 5% resolveu antecipar o projeto Axé na Mesa, que seria no sábado, 5, para esta sexta-feira, 4, por conta do jogo do Brasil x Colômbia, pelas quartas de final, às 17 horas.

O grupo estará no N° 1 Futebol Bar, na Bahia Marina, na avenida Contorno, para conferir a disputa e, em seguida, fazer um show para os torcedores. Os ingressos custam R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino) e estão à venda no local.

Além da apresentação da 5% - que tem na formação Topera (voz e guitarra), Nau (baixo), Pedrinho (teclado), Shanon (bateria), Bruninho (percussão), Márcio Brasil (percussão) -, o público também poderá curtir a apresentação da dupla João Bruno e Lucas.

O show de abertura fica por conta da banda MicroSSAmba, às 15 horas.

