Balzaquianos e quarentões lotam ensaios do É o Tchan

Lá pela década de 1990, eles chegaram a vender seis milhões de discos em cinco anos, mobilizavam um país em torno de um concurso para dançarina, e a agenda de compromissos registrava show até no Festival de Jazz de Montreux.

Os tempos, definitivamente, são outros. Mas o fato é que o grupo É O Tchan continua mexendo - literalmente - com as pessoas. Quem duvida pode dar uma passadinha no Clube Espanhol, onde Compadre Washington e Beto Jamaica comandam ensaios todo os domingos.

Contrariando a praxe dos ensaios de Verão, a temporada começou ainda em meados de outubro e já tem datas confirmadas até o final de dezembro. Há quem torça o nariz para o preço dos ingressos - a R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino) -, mas o que se sabe é que não sobra um.

Balzaquianos e quarentões

Quem garante casa cheia é gente como Ana Regina Barroso, que curtiu a apresentação do último domingo, 9, como quem explorava um baú de recordações. "Tô relembrando toda a minha adolescência. A suingueira é a mesma e as letras são sadias, diferente dos pagodes atuais", nos disse a professora de 37 anos.

Aliás, é essa a faixa etária que predomina na plateia, em sua maioria composta por balzaquianos e quarentões saudosos do tempo em que uma das poucas preocupações da vida era decorar as coreografias feitas por Carla Peres, Jacaré e Débora Brasil.

Há até quem finja não lembrar, mas não se passa incólume por um repertório que traz de volta músicas como "Beco do Siri", "Paquerei", "O Trenzinho", "Dança do Bumbum", "Dança da Cordinha", "Dança do Põe Põe". Não tem jeito: a letra está na ponta da língua e o corpo pede pra dançar.

Dos pais para os filhos

A memória afetiva, que se sobrepõe ao debate sobre a "qualidade" artística, é tão poderosa que passa até dos pais para os filhos. Aos 28 anos, Joanderson Mota diz que acompanha o grupo há 24.

Parece que o rapaz exagerou na conta, mas até que faz sentido. "Comecei a ir para os ensaios com meus pais em 1990, no clube Cruz Vermelha, quando ainda era Gera Samba", explica. A admiração é tanta que ele fundou A Turma do Tchan, do qual é presidente há quatro anos.

O fã-clube foi criado no rastro do ressurgimento do grupo, que oficializou seu retorno aos palcos em 2010, depois de algum tempo longe dos holofotes. Mas o novo boom veio mesmo depois de Compadre Washington emplacar o "Sabe de nada, inocente!" em um comercial do site Bom Negócio.

Acompanhado do já conhecido "Ordinária", o bordão gerou polêmica e levou à retirarada do comercial do ar. Mas o estrago já estava feito. De tanto passear de boca em boca Brasil afora, a frase virou a música de trabalho de 2014, ano que o grupo parece ensaiar um retorno a passos mais firmes.

Renovação

"Sabe de Nada Inocente" está longe de ter o mesmo poder de fogo dos hits de antigamente. Mas pode ser um caminho para a renovação do público, que só registra a presença de um ou outro na casa dos 20 anos.

Domingo passado, por exemplo, estava o estudante Iuri da Cunha, de 23 anos, que realizou o sonho de assistir a uma apresentação do É O Tchan pela primeira vez.

Portador de paralisia cerebral, ele ganhou acesso ao camarim depois de encontrar o grupo nos bastidores de um programa de televisão. "Quando soube que vinha, ele nem dormiu direito", revela a mãe dele, a aposentada Maria José da Cunha.

É por essas e outras que os vocalistas dizem ainda sentir o tal frio na barriga antes de subirem ao palco. "Temos muitos sucessos e a cada domingo é um público diferente. Às vezes a gente não sabe se vai acertar o repertório", diz Beto Jamaica.

"Eu geralmente começo passando mal, Beto é que segura", brinca Compadre Washington, vestido com uma camiseta onde se lê um trecho de uma das músicas mais famosas do grupo: "Você sabe quem é Nicinha?".

