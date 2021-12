Balada gospel acontece em Salvador neste sábado

No próximo sábado, 19, acontece na Igreja Renascer Hall, no bairro da Pituba, a primeira edição da Balada Freedom. O evento golpel começa a partir das 23h.

As atrações da festa são o cantor Nando Ovelha, com seu forró, Davi Ulisses, apresentando o sertanejo universitário, o grupo Groove Abençoado, com muito pagode, e a banda Yes, mostrando seu pop gospel. Além de muita música eletrônica com o DJ Danilo Ribeiro.

Os ingressos para a balada gospel custam R$ 15, individual, e R$ 20, casadinha.

adblock ativo