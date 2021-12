Baixista Kim Deal deixa a banda Pixies

A baixista Kim Deal, que vem ao Brasil em julho com a banda Breeders, deixou o lendário grupo de rock alternativo Pixies, no qual fez história em discos como "Come on Pilgrim" e "Surfer Rosa". "Embora ela tenha decidido seguir em frente, seu lugar estará sempre aqui", postou o grupo em sua página de Facebook, de acordo com a "Rolling Stone". Deal juntou-se aos Pixies em 1986, depois de responder a um anúncio. Fundou os Breeders nos anos 1990, enquanto os Pixies estavam em recesso. Tensões entre Deal e o cantor Black Francis causaram o rompimento do Pixies, em 1993. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

