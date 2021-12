Bairro da Paz sedia feira da música em parceria com o Neojiba

A 5ª edição da Feira da Música do Núcleo de Práticas Orquestrais (NPO) acontecerá nesta quinta-feira, 28, na sede do Programa Avançar, encantando a comunidade do Bairro da Paz. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação estadual (Secom), a programação será composta por exposições e diversas atividades musicais, como coral e apresentação da banda principal do Núcleo do Neojiba.

Aberta ao público, a feira tem atraído estudantes das escolas municipais, particulares e estaduais. Uma das jovens que apresentou instrumentos e um pouco da história da música para os visitantes, Ester de Jesus, 17 anos, é moradora da comunidade e está no Neojiba há um ano e três meses.

"No Neojiba, eu conquistei planos para o futuro. Antes, eu só pensava em terminar a escola. O projeto foi uma porta de entrada que eu precisava para conquistar aquilo que eu quero, que é viver de música. Este é um sonho que tenho desde criança e que eu não teria a oportunidade de realizar se não fosse o Neojiba e o acesso a esses professores tão qualificados", afirmou.

Conforme a Secom, são atendidos no local cerca de 150 crianças e adolescentes. “Com a feira de música, nós recebemos a visita dos alunos dos colégios da região e de outros projetos sociais. Essa feira é realizada todos os anos, com intuito de fortalecer, nas crianças e adolescentes que passam pelo projeto, o conhecimento da música”, explicou a coordenadora do Projeto Avançar, Martha Potiguar.

