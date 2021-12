Bairro da Paz recebe três dias da 4ª Feira de Música

Será realizado a 4ª Feira da Música, nos dias 27, 28 e 29 de novembro, no Núcleo de Prática Musical, que funciona dentro do Programa Avançar, no Bairro da Paz. Criado em 2013, a partir de uma parceria entre a Santa Casa da Bahia e o programa Neojiba, o Núcleo oferece ensino musical por meio da prática orquestral e coral, além de realizar um trabalho de mobilização comunitária para promover a difusão e o acesso à música.

A feira é aberta ao público e as crianças e adolescentes que integram o Núcleo vão recepcionar os visitantes e abordar a música clássica homenageando artistas dos séculos XVIII e XIX. No local, eles também vão apresentar algumas notas de músicas destes e de outros compositores do período.

adblock ativo