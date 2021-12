Bailinho infantil gratuito oferece oficinas e show na Bahia Marina

A Bahia Marina irá oferecer, pela primeira fez, um bailinho de Carnaval infantil. O evento acontece neste sábado, 9, das 10h às 13h, com entrada franca. As crianças podem comparecer com a fantasia que desejar.

Durante o evento serão oferecidas oficinas de máscaras e maquiagem infantil. Durança a ação, a criançada poderá confeccionar os próprios adereços, mediante a orientação de profissionais. Já, às 12h, a banda Espaço Musical realiza um show para os pequenos. No evento também serão comercializados alimentos e bebidas para as crianças.

