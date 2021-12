Bailinho do Flow Festival tem sua primeira atração confirmada

A banda Vitrola Baiana é a primeira atração confirmada do Bailinho do Flow Festival Salvador, que acontece no próximo sábado, 16, às 16h, no Trapiche Barnabé, no Comércio, em Salvador.

Considerado um esquente para o desfile do Furdunço 2019, o Baile do Flow oferece serviço gratuito de maquiagem carnavalesca e distribuição de tatuagens do projeto Não é Não!,um coletivo que combate o assédio através da distribuição de tatuagens temporárias.

A banda Vitrola Baiana apresentará canções autorais e releituras de clássicos da música brasileiro, de Raul Seixas ao Olodum.

adblock ativo