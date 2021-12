Bailinho de Quinta se apresenta no Santo Antônio Além do Carmo

A Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo recebe neste sábado, 5, a partir das 18 horas o grupo Bailinho de Quinta que apresentará o "Esquenta Verão" com o primeiro bailinho do ano.

No repertório estarão famosas marchinhas de carnaval como "Mamãe eu quero", "Oh Abre Alas" e "Cabeleira do Zezé", além de ritmos como frevo, lambada e guitarrada.

Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) e podem ser adquiridos no site do Sympla, na loja Midia Louca no Rio Vermelho ou na bilheteria do evento que será aberta às 17 horas.

