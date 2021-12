Bailinho de Quinta recebe Lirinha para Baile à Fantasia

O cantor e poeta Lirinha (ex-Cordel do Fogo Encantado) será o convidado do Bailinho de Quinta no Baile à Fantasia, que acontece no dia 26 de fevereiro, às 21h, no Clube Fantoches. O ingresso custa R$ 40 (inteira) para a pista, e R$ 100 (inteira) para o camarote.

O evento pretende trazer de volta o clima lúdico dos antigos carnavais.

Na festa, o Bailinho de Quinta vai tocar algumas das canções do seu primeiro CD, que traz repertório inédito de marchinhas carnavalescas.

