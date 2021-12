Bailinho de Quinta recebe Davi Moraes e Skanibais em festa à fantasia

O Bailinho de Quinta recebe o música Davi Moraes e a banda Skanibais no show do grupo, que acontece neste sábado, 9, a partir das 16h, no Trapiche Barnabé, no Comércio. A discotecagem fica por conta do DJ Pureza.

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla. Segundo o vocalista da banda, Graco Vieira, a apresentação será para todos os públicos.

“A gente vem observando há um tempo que o jovem que assiste nosso show pela primeira vez, traz os pais e os avós no show seguinte. E, para essa edição, junto com a Bailinho, nossos convidados farão um show para todas as faixas etárias”, afirmou.

