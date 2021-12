Bailinho de Quinta leva clima de antigos carnavais para o Trapiche Barnabé

Confete, serpentina, fantasias e canções que marcaram diferentes épocas do Carnaval estiveram reunidos no Bailinho à Fantasia, realizado neste sábado, 9, no Trapiche Barnabé, em Salvador.

Quem comandou a animação dos 'foliões', bem ao estilo dos antigos bailes promovidos pelos clubes da capital baiana, foi a banda Bailinho de Quinta, que todos os anos faz uma edição especial da festa pré-carnavalesca.

A programação contou ainda com o show de abertura do grupo Skanibais e com a participação de Davi Moraes, além da discotecagem do DJ Pureza.

O público atendeu ao chamado do Bailinho de Quinta e inovou nas fantasias, que variavam de personagens infantis e super-heróis até figurinos mais inusitados, como o 'kit gay', sandálias de dedo e canetas do tipo marca-texto.

Para a publicitária Maria Fernanda Vidal, de 35 anos, a festa marca o início dos festejos de Momo. "O Bailinho de Quinta abre o carnaval pra mim. É uma festa linda, animada, com fantasias criativas, onde posso celebrar com meus amigos a chegada do Carnaval', ressalta.

