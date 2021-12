Bailinho de Quinta faz show gratuito no Pelourinho

No próximo sábado, 26, a partir das 20h, a banda Bailinho de Quinta se apresenta em um show gratuito que será realizado na Praça das Artes, no Pelourinho. A banda é uma das atrações do Ano II do Futurama - Música e Intervenção Ambiental, evento que visa incentivar o público soteropolitano a frequentar o Centro Histórico - o mais antigo e representativo espaço urbano de Salvador.

Além da Bailinho de Quinta, que busca resgatar a essência das marchinhas e bailes dos antigos carnavais, também vão se apresentar a Coletivo di Tambor, grupo idealizado pelo percussionista Mamá Soares, o VJ Esquizomachine e a artista plástica Andrea May, que vai ser responsável pela cenografia do local.

