Bailinho de Quinta convida Daniela Mercury para show

A cantora Daniela Mercury é a convidada para a segunda edição desta temporada do Bailinho de Quinta. A artista e o grupo se apresentam juntos no dia 23 de novembro, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo.

Com show previsto para às 17h, o repertório será eclético, trazendo a essência do Bailinho: a mistura entre o frevo, marchinhas, pop alternativo, e nesta apresentação, as canções de Daniela.

Os ingressos estarão à venda a partir desta segunda-feira, 28, no Sympla, no valor de R$ 30 (meia), no primeiro lote.

