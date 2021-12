Bailinho de Quinta confirma show na Concha Acústica

A banda Bailinho de Quinta, grupo que busca resgatar a essência das marchinhas e bailes dos antigos carnavais, se apresenta no Festival Música para Brincar, às 17h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 12 de maio. Os ingressos custam R$40 (inteira) e R$20 (meia).

No festival, se apresentam também as bandas Canela Fina, Gatos de Botas e Pequeno Cidadão. Segundo a produção do evento, o objetivo do festival é apresentar uma programação variada para o público infantil, misturando música, teatro e recreação num conceito de Festival.

