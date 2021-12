Bailinho de Quinta comemora 10 anos na Chácara Baluarte

A banda Bailinho de Quinta abrirá uma nova temporada de shows no dia 19 de outubro, em comemoração aos 10 anos de estrada. A edição ocupará a Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, às 17h.

Formada por Graco, Juliana Leite e Thiago Trad, a banda traz para a primeira edição da temporada Jau, Os My Friends e DJ Pureza. A banda traz no repertório as tradicionais marchinhas e frevos, muitas lambadas, guitarradas e versões inusitadas de hits atuais, que agitam o público nos dias de carnaval fora de época.

Os ingressos custam R$ 30, no primeiro lote, e estão à venda no site Sympla.

adblock ativo