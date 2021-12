Bailinho da Lore anima Dia das Crianças no Parque Costa Azul

O Dia das Crianças será animado no Parque Costa Azul. Para comemorar a data no próximo sábado, 12, às 19h, Lore Improta será a principal atração desta edição com o seu show, intitulado Bailinho da Lore. Esta é a 16ª edição do do Projeto Música no Parque e a segunda no bairro do Costa Azul. Em 2019, o projeto conta com oito edições.

O evento possui uma linguagem dedicada especialmente às crianças e pais, visando colaborar com a programação da orla baiana, um dos grandes atrativos turísticos do Estado. O acesso para o parque é gratuito e ainda contará com brinquedos infláveis, pula-pula e lanches.

