Baile reúne Timbalada, Chica Fé e Tuca Fernandes

O público vai poder relembrar a magia dos antigos Carnavais durante a festa 'Bailinho Preto e Branco - O Baile', que acontece a partir das 15h desta quarta-feira, 6, no Clube Baiano de Tênis, na Barra.

As bandas Timbalada, Chica Fé e o cantor Tuca Fernandes animam a festa, que vai contar ainda com as marchinhas de carnaval da fanfarra de Salvador. Durante o evento, o bloco "Não Quero nem Saber" será lançado e vai mostrar ao público uma prévia do que vem por aí durante a folia.

De acordo com a produção da festa, as camisas do evento começaram a ser entregues durante a manhã, no local da festa. Quem ainda não adquiriu o ingresso pode procurar um dos balcões de vendas da Ticketmix, lojas Limits e Central do Carnaval.



