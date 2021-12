Baile Muzenza recebe Babado Novo, Filhos de Jorge e Gandhy nesta quarta

O Bloco Afro Muzenza realiza nesta quarta-feira, 23, mais uma edição do “Baile Afro Muzenza”, a partir das 20h no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. Fazendo um aquecimento para o C arnaval, o show é uma oportunidade para quem deseja conhecer mais sobre o universo da dança afro em sua mais alegre prática, ao som da música e acompanhado da Ala de Dança do Muzenza.

Com sua banda percussiva, serão apresentados clássicos do grupo como “Rumpilé” e “A Terra Tremeu”, “Brilho e Beleza” e muitos outros. Na ocasião, o grupo Babado Novo, Filhos de Jorge e Filhos de Gandhy farão uma participação especial, abrilhantando ainda mais a noite elevando muita alegria para os presentes.

Os Bailes Afro Muzenza seguem semanalmente, às quartas-feiras, até o mês de fevereiro, sempre com a participação de convidados. Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) e podem ser adquiridos no local do evento.

adblock ativo