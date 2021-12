Baile do Zeh Pretim volta a Salvador no dia 8

Com o tema Me Engana Que Eu Gosto, o baile do Zeh Pretim irá voltar a Salvador no dia 8 de fevereiro, no Hotel Fiesta, com uma festa de máscaras. O evento contará com a participação dos djs Zeh Pretim, Rapha Laranja Lima e Zedoroque.

O baile, que surgiu quando um grupo de amigos se juntou para fazer uma festa no Rio de Janeiro, contará na edição da capital baiana com um serviço de open bar.

A festa oficial da Revista VIP é assinada pelas produtoras Surtô, Club Entretenimento, MUDE, F2 Entretenimento, e Paraíso Produções.

adblock ativo