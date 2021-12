Baile de verão vai ter a participação de Márcia Freire

A cantora Márcia Freire participa na próxima quinta-feira, 17, do Baile de Verão da San Sebastian. A cantora, que já tinha participado da edição de abertura do projeto, vai relembrar grandes sucessos da carreira. Os DJs Tamy Rios e André Magal comandam a pista antes e depois do show.

Os ingressos custam R$ 25 com nome na lista e R$ 35 inteira. Segundo a produção do evento, para participar da lista, basta enviar os nomes pelo site da boate até 21h. A lista é válida até 1h30.

