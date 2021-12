Baile da santinha inicia vendas em Salvador

As vendas para o ‘Baile da Santinha Verão Salvador’ comandado por Leo Santana, já estão sendo vendidas a partir desta quinta-feira, 20, na loja Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia). A festa ocorre no dia 11 de janeiro, no Wet’n Wild, com valores especiais exclusivamente para vendas online.

Além do show de Léo Santana – anfitrião da noite – grandes nomes da música subirão ao palco do evento, como a dupla Henrique & Juliano, o cantor Xand Avião, a banda Saia Rodada e o Dj KVSH.

