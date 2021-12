Baile da Primavera em Salvador recebe shows de Melim e Jau

O Baile da Primavera chega a Salvador no dia 22 de setembro, com shows de Melim e Jau. O baile acontece na Área Verde do Othon, em Ondina, às 18h.

Os ingressos estão à venda no Pida, Balcão de Ingressos, Lojas South, Balcão Mais Ingressos e Safeticket (APP e site).

No primeiro lote de vendas, os ingressos custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) para pista, e R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia) para a área vip. Mais informações atraves do número 3332-0614.

