Baile Concerto recebe Armandinho e Bailinho de Quinta

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realiza o projeto 'Baile Concerto' com Bailinho de Quinta e Armandinho na edição do próximo domingo, 24, às 11h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA).O repertório é composto por músicas de antigos carnavais sob a regência do maestro Carlos Prazeres.

A apresentação promove um olhar sinfônico sobre as mais célebres marchinhas de carnaval, revisitando-as de uma forma leve e inusitada. Clássicos de Braguinha (1907-2006) como “Balancê”, “Touradas de Madri” e “As Pastorinhas”, esta última em parceria com Noel Rosa (1910-1937), serão lembrados pela OSBA e pelo Bailinho na 1ª parte da apresentação.

Mas na segunda metade do evento, o programa passeia por composições que marcaram época no Carnaval da Bahia com seus trios elétricos, É o caso de “Chuva, Suor e Cerveja” e “Atrás do Trio Elétrico”, de Caetano Veloso; “Jubiabá” e “É d'Oxum”, de Gerônimo; “Chão da Praça” e “Bloco do Prazer”, de Moraes Moreira e Fausto Nilo, além de sucessos do próprio Armandinho, convidado especial da OSBA neste concerto, como “Vida Boa”, “Zanzibar” e “Chame Gente”.

Os ingressos para a apresentação custam R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia), com vendas no local somente no dia da apresentação, a partir de 9h, com acesso imediato do público.

