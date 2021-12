Baile Cinco Estrelas traz Luiz Caldas, Magary e Cortejo Afro

Os cantores Luiz Caldas e Magary Lord e os grupos Cortejo Afro e Nossos Baianos são as atrações do Baile Cinco Estrelas, que acontece no dia 14 de novembro, às 21h, no Pestana Bahia Hotel, no Rio Vermelho. Entre os intervalos dos shows, o público será animado pelo DJ Chôky.

Os ingressos custam R$ 40 (primeiro lote) e já estão à venda nos principais balcões dos shoppings, na Ticketmix, Alô Ingressos e na sede da Diva, no Shopping Boulevard 161, no Itaigara.

