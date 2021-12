Baile a fantasia oferece mais de 20 rótulos de cerveja neste domingo

Mais de 20 rótulos de cerveja serão oferecidos na próxima edição do baile a fantasia do Biergarten, o Baile do Bier, que acontece no próximo domingo, 17, a partir das 15h, no Trapiche Barnabé, em Salvador.

A ideia do evento é antecipar a energia do Carnaval, trazendo ao público muita cerveja e confete. Dos rótulos oferecidos ao público estão a cerveja Colorado Cauim, uma premium american lager que combina fermento alemão, lúpulo tcheco, cevada maltada alemã e mandioca. Quem preferir uma cerveja mais cítrica, poderá degustar a Wals Session Citra. A família Brahma Extra como a Red, Weiss e Lager, também compõem o cardápio cervejeiro da festa.

Magary, Suinga, MicroTrio e DJ Roger N Roll são as atrações confirmadas para o evento. Os interessados podem comprar o ingresso no site Eventbrite.

