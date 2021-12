Bailão Salvador reúne grandes funkeiros na Arena Fonte Nova

A capital baiana vai receber o funk carioca, em outubro, na Arena Fonte Nova. O 'Bailão Salvador' irá reunir grandes atrações dos bailes funk.

Promovido pelo Pida e Mitie Entretenimento em parceira com a Concept Content, o evento contará com uma mega estrutura de palco e serviço, além de quatro setores para venda: Pista Namorar não dá, Open Relaxa e Toma, Área Vip Evoluiu e Backstage Bigodin Finin.

Entre as atrações, Kevin o Chris já está confirmado, o artista é dono dos hits “Eu Vou Pro Baile”, “Dentro do Carro”, “Ela É do Tipo”, entre outros.

O Bailão Salvador também contará com outros nomes do funk nacional, além de bandas locais, que prometem transformar a Arena Fonte Nova num verdadeiro ‘baile carioca’.

