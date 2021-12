Baianos se destacam na 28ª edição do Prêmio da Música Brasileira

A noite desta quarta-feira, 19, foi de festa para os baianos Tom Zé, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Letieres Leite e a banda BaianaSystem. Isso porque eles foram premiados no 28º Prêmio da Música Brasileira, que aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Maria Bethânia foi escolhida, na categoria MPB, como melhor cantora com o álbum "Abraçar e Agradecer". Tom Zé, por sua vez, foi eleito por melhor canção, com a faixa "Descaração familiar". Além disso, ele também foi premiado na categoria Pop/Rock/Reggae/Hip-Hop/Funk, pelo álbum "Canções eróticas de ninar".

Na categoria instrumental, o músico Letieres Leite e a Orkestra Rumpilezz foram premiados na categoria de melhor grupo, por "A Saga da Travessia". Letieres também levou o prêmio de melhor arranjador pelo mesmo trabalho com a Orkestra.

Já a BaianaSystem foi premiada como revelação e melhor grupo com o álbum "Duas Cidades". Ivete Sangalo levou a melhor na categoria canção popular, pelo álbum "Acústico em Trancoso".

>> Confira a lista completa de vencedores do 28º Prêmio da Música Brasileira

adblock ativo