Baianos do Vivendo do Ócio e Agridoce estão no Lollapalooza

A organização da versão brasileira do festival Lollapalooza anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 1º, a programação da edição 2013 do festival. A Bahia estará representada pelos grupos Vivendo do Ócio, Agridoce, além do cantor Baia (Rockboys), que tocarão ao lado de nomes como Pearl Jam, Killers, Queens of the Stone Age e Black Keys.

O festival acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de março de 2013, no Jockey Club, em São Paulo. A segunda edição nacional do evento ganhou um dia a mais do que na sua estreia, em abril deste ano, e sofreu uma redução de público, de 75 mil para 70 mil por dia - segundo a organização do evento, a medida visa melhorar a circulação e o atendimento dentro das dependências do Jockey Club, motivo de críticas na edição 2012.

A pré-venda do Lollapass (ingresso que dá direito aos três dias de evento) inicia à meia-noite desta segunda e vai até o dia 15 de outubro, pelo preço promocional de R$ 900 inteira e R$ 450 a meia-entrada.

No dia 15 de outubro, a organização divulgará os horários dos shows e os preços dos ingressos individuais.

